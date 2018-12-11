Любая компания или индивидуальный поставщик товаров/услуг находятся в постоянном взаимодействии с клиентами, партнерами, инвесторами и т.д. Крайне важно иметь отлаженный механизм для представления собственной организации и анонса предлагаемого целевой аудитории продукта. Таким инструментом является сайт-визитка, разрабатываемый в формате малостраничного интернет-проекта, продвигающего вашу фирму или имя в digital-пространстве.

В нашей веб-студии возможна оперативная разработка сайта-визитки под ключ. Обращайтесь в «TOP.Studio», чтобы заказать высококачественный сайт-визитку в Москве. Внимательно изучите информацию об особенностях такого проекта, чтобы понять, как именно он увеличит доходность и узнаваемость вас или вашего бренда.

Суть и предназначение сайта-визитки

Визитная карточка – это традиционный инструмент передачи информации о её владельце. В перечень основных реквизитов входит ФИО, должность, различные регалии обладателя визитки, а также его контактные данные. Ключевое требование к её оформлению – лаконичность и максимальная обширность передаваемой информации. Дизайн такой «картонки» дополняет текстовые элементы, преимущественно делая их более заметными и запоминающимися.

В случае с созданием сайта-визитки действуют все те же принципы, но с адаптацией под digital-сферу. Преимущественно электронная визитка – это 4-7-страничный веб-сайт, содержащий подробную информацию о деятельности компании или конкретного специалиста. Заказывая такой проект в «TOP.Studio» вы гарантировано получаете сайт-визитку, соответствующий всем канонам разработки подобных ресурсов.

Преимущества использования электронных визиток

Сайт-визитка – это малостраничный интернет-ресурс информационно-рекламного характера, который может распространяться среди целевой аудитории фирмы (эксперта) как при прямом контакте, так и в следствии продвижения портала стандартными SEO-методами. Стоит выделить и другие преимущества сайтов-визиток:

оптимальная стоимость разработки;

содержится вся необходимая информация об организации и её продукции (товарах и услугах);

гарантирован круглосуточный доступ к проекту – соответственно целевая аудитория расширяется независимо от графика работы самой компании (специалиста);

способствует ежедневной конверсии посещений в покупки (заказы);

повышает прибыльность деятельности и имидж владельца;

запускается в эксплуатацию в кратчайшие сроки;

управляется из простейшей административной панели, понятной для владельца на интуитивном уровне и т.д.

Для реализации подобного проекта необходимо обращаться лишь к опытным специалистам, поскольку потребуется прохождение ряда специальных технических этапов. Специалисты «TOP.Studio» обладают глубокими познаниями в сфере веб-разработки, что позволяет им воплощать в жизнь проекты любой сложности с минимальными затратами клиентского времени и финансов.

Опциональные услуги при создании сайта-визитки

Независимо от ваших познаний в сфере веб-разработки мы всегда найдем общий язык. Представьте нам свою идею в виде простейшего технического задания, чтобы специалист смог приступить к работе. Со всеми клиентами, решившими заказать сайт-визитку под ключ в «TOP.Studio», мы сотрудничаем по стандартной схеме:

разработка индивидуального авторского дизайна;

четкая проработка структуры сайта (минимальное количество страниц, необходимое для донесения всей информации до целевой аудитории);

установка проекта на простую и понятную для непрофессионала CMS (систему управления);

добавление ряда востребованных для электронных визиток модулей: форма обратной связи, поиск, галерея медиа, счетчик посещений, блоки со спецпредложениями (скидки, бонусы, распродажи), схема проезда к офису компании (специалиста), выбор способов оплаты и т.д.

Наряду со всеми опциональными возможностями вы получите экспертную помощь в оптимизации проекта для его эффективного продвижения в поисковых системах («Яндекс», «Google», «Рамблер»).

Сколько стоит заказать сайт-визитку в Москве

Мы являемся клиентоориентированной организацией, выстраивающей доверительные отношения с каждым заказчиком. Потому отметим, что минимальная стоимость разработки сайта-визитки с нуля в 60 тыс. рублей является ориентировочной. Конечная смета формируется на основании всех требований клиента и технических нюансов, которые должны быть учтены при реализации проекта.

Настаиваем на том, что практически каждый владелец стартапа, действующего малого или среднего бизнеса, еще не сделавший себе повсеместно узнаваемое имя, должен заказать сайт-визитку. В свою очередь, наша веб-студия предлагает квалифицированную разработку с обязательным SEO-продвижением.